Il Comune di Sennori si prepara a presentare lo spettacolo Feminas per i 10 anni dell’ Associazione Culturale "Il Lentischio" , che si terrà sabato 5 settembre alle 21 nell’Ex Cava di Tufo.

Il progetto di teatro comunitario è volto alla promozione della cultura di un luogo e del suo territorio, attraverso la lingua e le voci dei suoi abitanti. Si tratta di una tessitura corale che, attraverso una realtà sospesa, indaga e riflette le mille sfaccettature della condizione femminile. Un percorso teatrale e drammaturgia originale a cura di Maria Paola Cordella, con traduzione e consulenza linguistica curato Angela Pazzola, con assistenza alla regia affidata Denise Campus e la direzione tecnica di Sandalia Eventi e Animazioni.

In scena Antonietta Brau, Mario Pino Camboni, Maria Giovanna Delogu, Maria Antonietta De Palmas, Giovannina Fois, Antonella Leoni, Isabella Manunta, Giannina Nieddu, Angela Pazzola, Ersilia Pazzola, Gian Mario Pazzola, Maria Antonietta Pazzola, Maria Franca Pazzola, Maria Grazia Soliveras, Tonina Tilocca, Antonietta Tonzanu.

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