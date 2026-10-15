Sociale, cultura, turismo e contrasto allo spopolamento. Sono alcuni dei punti centrali delle linee programmatiche di mandato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Leonardo Manca, approvate all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 28 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Il documento della lista civica “Insieme per Laerru” traccia gli obiettivi del nuovo mandato, puntando sulla continuità amministrativa e sul coinvolgimento dei cittadini, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, degli anziani e delle persone più fragili.

Tra gli interventi previsti figurano l’attivazione di un servizio di trasporto sociale per le visite mediche, il potenziamento dell’assistenza domiciliare, il consolidamento del servizio di baby parking e il miglioramento degli spazi scolastici. In programma anche l’ampliamento della biblioteca comunale “Maria Piera Mossa” e una nuova sede per la saletta musicale.

Uno degli assi strategici riguarda la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche. L’amministrazione intende completare gli interventi di messa in sicurezza e valorizzazione della Grotta de Su Coloru, con l’obiettivo di renderla fruibile nel rispetto della biodiversità, e promuovere il patrimonio archeologico di Monte Ultana e del nuraghe Sant’Antonio.

Previsti inoltre iniziative culturali ed enogastronomiche, percorsi turistici in rete con gli altri centri dell’Anglona e interventi per valorizzare la Pinacoteca Contemporanea e il Museo della Pietra.

Il programma punta anche a contrastare lo spopolamento attraverso incentivi per nuove residenze e attività economiche, sostegno alle imprese locali e miglioramento delle infrastrutture rurali. Tra gli obiettivi figurano il ripristino della viabilità agricola e dei fontanili storici, la manutenzione di strade e marciapiedi e la riqualificazione del centro storico.

Spazio anche allo sport, con il completamento degli impianti esistenti, la valorizzazione del percorso salute e del campo da padel e nuovi interventi per gli spazi ludico-sportivi, a partire da piazza Regione.

Il documento comprende infine iniziative per la tutela ambientale, il contrasto al randagismo, l’aggiornamento del Piano di emergenza comunale e la promozione della parità di genere e della prevenzione della violenza.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è costruire una comunità più inclusiva e dinamica, rafforzando i servizi e valorizzando le potenzialità del territorio attraverso il dialogo con cittadini, associazioni e attività produttive.

(Unioneonline/En.Ne.)

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