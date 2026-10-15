Una città più pulita grazie al lavoro di piccole mani dietro la supervisione di Legambiente. Il Comune di Burgos, attraverso la stretta sinergia tra gli Assessorati all'Ambiente e alle Politiche Sociali, ha organizzato l'edizione locale di Puliamo il Mondo 2026, campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente. L'iniziativa ha visto come protagonisti i giovanissimi studenti delle scuole di Burgos. Accompagnati dai loro insegnanti, i bambini si sono rimboccati le maniche e, armati di kit ufficiale con guanti, cappellini e gilet gialli, hanno letteralmente invaso le piazze e le aree pubbliche del paese per liberarle dai rifiuti. È stato un momento di alto valore educativo. La pulizia non è stata solo una raccolta, ma una vera e propria lezione di economia circolare.

Grazie al prezioso supporto di Formula Ambiente e della Compagnia Barracellare comunale, tutti i materiali raccolti sono stati differenziati con cura e separati per tipologia, garantendo così il loro corretto avviamento al riciclo. Dopo le fatiche della giornata, l'evento si è spostato presso il piazzale della scuola. Qui i partecipanti si sono ritrovati per un momento conviviale. Un'iniziativa che non solo ha permesso di pulire e rendere più decorosi gli spazi urbani comuni, ma è riuscita nel suo intento più alto: sensibilizzare i cittadini di oggi e di domani al rispetto dell'ambiente e alla tutela del nostro meraviglioso paesaggio.

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