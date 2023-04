Il Consiglio comunale di Usini ha dato il via libera ad alcuni progetti nel settore dei Lavori pubblici. Uno di questi è la realizzazione della prima area playground in via Nenni. Il costo è di 30mila euro.

«Diamo gambe anche a un altro progetto che avevamo previsto anche nelle linee programmatiche - ha dichiarato il sindaco, Antonio Brundu - dove si possa fare attività e gioco in maniera libera da parte di coloro che ne vorranno usufruire. Sarà anche l'occasione per rivitalizzare un'area verde disponibile che avevamo tenuto in stand-by».

Nei prossimi giorni si procederà anche all'installazione dell'area fitness al Parco Lavatoio. Inoltre 206mila euro (risorse statali) saranno utilizzati per il nuovo impianto di climatizzazione del Palazzo Comunale, di ultima generazione, in sostituzione di quello attuale. Infine 152mila euro serviranno per l’impianto di climatizzazione della scuola primaria.

