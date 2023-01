Inizia nel segno dei bambini e delle famiglie il 2023 per l'amministrazione comunale di Usini che, guidata dal sindaco Antonio Brundu, ha annunciato per giovedì 12 gennaio, alle 15.30 presso il vecchio comune di via Marconi, un incontro con le famiglie dei bambini che frequentano o desiderano frequentare la Ludoteca comunale.

Il comune è anche pronto per i nuovi corsi di canto, scrittura, composizione della scuola civica di musica "Ischelios", curati dalla famosa cantante di Oliena, Maria Luisa Congiu.

«Si tratta di servizi fondamentali - spiegano dal comune - per contribuire ad arricchire la formazione dei nostri bambini e, nel caso della Scuola civica, la presenza di Maria Luisa Congiu sarà certamente un punto di forza nell'ottica di una preparazione di qualità, nel solco della tradizione e della cultura sarda».

