Ci saranno anche modifiche al traffico scolastico a seguito dell'apertura al traffico della strada di Raccordo tra via Meucci e via Paganini, che a breve porterà il nome di viale Giovanni Paolo II, a Usini.

«I genitori dei bambini del Nido e dell'Infanzia, se necessario, potranno entrare dal cancello solito di via Paganini con uscita obbligatoria verso viale Giovanni Paolo II - fanno sapere gli amministratori -. Non si potrà uscire dal cancello lato auditorium : questa uscita sarà consentita solo ai mezzi autorizzati, come previsto nell'ordinanza».

«Sono stati cassati quattro parcheggi nel piazzale della palestra, quelli antistanti al cancello carrabile: le aree di sosta rimanenti potranno essere utilizzate dal personale scolastico - proseguono dal comune -. Ai genitori dei bambini della scuola dell'infanzia, è consigliato accedere direttamente dai cancelli di via Giovanni Paolo II, sfruttando i numerosi parcheggi presenti su entrambi i lati. I vigili urbani ci aiuteranno in questi primi giorni. Nei prossimi giorni, sarà comunicata la data dell'inaugurazione ufficiale della strada ed eventuali modifiche al traffico che saranno apportate».

