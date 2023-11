Stanno per partire a Usini i lavori di ampliamento, adeguamento e separazione dei collettori fognari delle acque bianche e nere in via Nenni.

«I lavori - sottolinea l'assessore comunale ai Lavori pubblici Francesco Fiori - sono fondamentali e indispensabili per risolvere la criticità legata allo scolo delle acque bianche, al fine di evitare i disagi legati ai cambiamenti climatici e alle conseguenti bombe d'acqua».

«Su viale Pietro Nenni - prosegue Fiori - confluiscono collettori fognari di acque bianche e nere in una condotta fognaria a tratti non esistente, sottodimensionata, senza la dovuta separazione acque bianche e nere. Tali confluenze riguardano non soltanto la parte alta del paese, nella zona del cimitero, ma tutte le vie che si intersecano, nonché tutti i piani di lottizzazione che scaricano i reflui su una condotta non adeguata, creando grosse problematiche di deflusso delle acque».

Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero Economia e Finanze il comune di Usini è risultato assegnatario della cifra di 950mila euro destinata alla messa in sicurezza del territorio.

