Sono ripresi, a Uri, i laboratori per l'inclusione sociale, hanno avuto il via in occasione del tempo di Natale sviluppando due differenti percorsi inclusivi: uno rivolto ai bambini e bambine delle scuole primarie e secondarie e l’altro ai giovani, adulti e anziani.

Gli scorsi 12 e 19 dicembre si sono tenuti due incontri del progetto “Vivi felice”, attraverso i laboratori di arteterapia e counseling condotti dall’associazione Bogamarì.

«Mi ha colpito come le criticità siano state superate con la partecipazione spontanea di tutti e di come i giovani, posizionati in gruppo, abbiano regalato la loro gioia di fare anche alle persone anziane e/o fragili e abbiano aiutato a lavorare chi ne aveva bisogno», riferisce la curatrice dei laboratori Danila Pittau.

I biglietti augurali sono stati recapitati a persone in situazioni di solitudine e fragilità regalando loro, in questo tempo di Natale, un segno di calore umano.

Anche i laboratori d’apprendimento delle tecniche di disegno hanno riscosso un grande successo; dopo il primo incontro conoscitivo del 9 dicembre, il 29 dicembre 2022, si è svolta la prima lezione del corso “Disegniamo insieme” curato dall’illustratore e graphic designer AndreaPozzessere, in arte "Pezzerosse".

«Dietro ogni bambino e bambina può nascondersi un futuro piccolo grande artista, sta a noi riuscire a trovarlo e far emergere il talento», sottolinea ancora il curatore del corso.

«Il positivo riscontro del percorso appena iniziato - dichiara il consigliere delegato Anna Maria Cadeddu - ci fa capire che questa è una delle strade da percorrere per coinvolgere in modo trasversale tutta la popolazione e far emergere le potenzialità che ognuno di noi possiede».

