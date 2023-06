Una giornata di caldo e sole ha fatto da cornice, oggi a Uri, alla cerimonia di intitolazione della scuola materna a Marianna Denti.

Un evento, questo, voluto dall’Amministrazione Comunale del paese del Coros guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori, di concerto con l’Istituto Comprensivo Grazia Deledda Usini-Uri, la Biblioteca Comunale “G.M. Cherchi” e il Comitato di Sassari della Croce Rossa Italiana.

«Marianna Denti fu una donna energica, coraggiosa, generosa e altruista, oltre che all’avanguardia per il tempo in cui ha vissuto - fanno sapere gli amministratori -. Partecipò al primo corso per infermiere volontarie e diventò una delle crocerossine più esperte. Fu la presidente di numerosi comitati femminili tra cui l’Associazione contro la tratta delle donne e dei fanciulli, ispettrice della Croce Rossa Italiana, benefattrice e donna di cultura, nonché fondatrice di un asilo per i bambini poveri. Arrivò in Sardegna nel 1911 insieme al fratello medico Alberto per la campagna antimalarica. La sua missione in Sardegna non ebbe soltanto un fine sanitario: Marianna Denti volle aggiungere anche un fine sociale, didattico e soprattutto “bibliotecario”, in un territorio in cui il tasso di analfabetismo era davvero elevato se paragonato al resto d’Italia. Anche il Comune di Uri fu destinatario di una piccola biblioteca di 100 volumi e dai documenti conservati nell’archivio storico risulta infatti che nel 1913 il Consiglio comunale di Uri accetta il dono di una biblioteca offerta della signorina Denti Marianna che è tutt’ora custodita nella Biblioteca Comunale».

© Riproduzione riservata