Visita nei giorni scorsi a Sassari del generale di Corpo d’Armata Giuseppe Magliocco, comandante interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza. Il militare si è recato nel Comando provinciale di Sassari, nella caserma “Giovanni Tolis”, dove ha incontrato il colonnello Marco Sebastiani, comandante provinciale di Sassari, e una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado. Il generale ha visitato poi diversi reparti dipendenti della provincia, assistendo anche a un breve briefing operativo in cui sono state illustrate le attività più significative svolte sul territorio dalle Fiamme Gialle, in particolare quelle riguardanti le principali operazioni di servizio svolte dai Reparti nel contrasto all’evasione fiscale, alla criminalità economico-finanziaria e alla tutela della spesa pubblica. Magliocco ha espresso apprezzamento per l’impegno dei finanzieri in provincia.

© Riproduzione riservata