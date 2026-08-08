Momenti di apprensione nelle acque della rada di Porto Conte, dove un diportista è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava a bordo di una barca a vela. Il tempestivo intervento della Guardia Costiera di Alghero, coordinato dalla Sala Operativa di Porto Torres, ha consentito di mettere in sicurezza il paziente e affidarlo rapidamente alle cure dell'elisoccorso Areus 118. Ricevuta la richiesta di aiuto, la Sala Operativa ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, disponendo l'uscita della motovedetta SAR CP 871 della Guardia Costiera di Alghero. L'unità ha raggiunto in pochi minuti l'imbarcazione e qui i militari hanno prestato la prima assistenza per dirigersi poi verso il pontile di Tramariglio. Ad attendere la motovedetta c'era l'elicottero del 118, che ha preso in carico il paziente e lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. <Desidero rivolgere il mio plauso all'equipaggio della CP 871 e a tutto il personale della Sala Operativa che, ancora una volta, ha dimostrato grande professionalità, prontezza e spirito di servizio>, ha dichiarato il comandante della Guardia Costiera di Alghero, Gianluca De Luca. <Anche durante questo periodo estivo, caratterizzato da un'intensa presenza di diportisti e bagnanti lungo le nostre coste, i nostri uomini e le nostre donne sono costantemente pronti a intervenire per garantire la sicurezza in mare. La tempestività dell'intervento e il perfetto coordinamento con la Sala Operativa di Porto Torres e con l'Areus 118 hanno consentito di assicurare alla persona soccorsa l'assistenza sanitaria nel minor tempo possibile>.

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