Esplosione di colori, arte e maestria nel Carnevale estivo turritano, la manifestazione organizzata a Porto Torres dalla Pro Loco cittadina con il patrocinio del Comune. Partita dal piazzale la sfilata più attesa dell'estate turritana, proseguirà il suo percorso sul lungomare fino ad arrivare all'incrocio con il corso Vittorio Emanuele, dove una giuria decreterà il vincitore. Il Carnevale estivo turritano sempre più evento culturale identitario di Porto Torres, si arricchisce della firma dei migliori cartapestai del Carnevale di Viareggio, i maestri Giacomo Marsili e Alessandro Vanni che hanno confezionato la grande maschera del Satiro, una riproduzione fedele del prezioso reperto archeologico dell’antica Turris Libisonis.

Ad aprire la sfilata la maschera del Satiro, tra colori, creazioni originali e sei carri allegorici realizzati sotto la guida di artigiani ed esperti che ne hanno curato ogni dettagli. Il Satiro è stato creato grazie al modello tridimensionale, commissionato dal Comune e dalla Pro Loco per finalità scientifiche e di valorizzazione del patrimonio culturale, una riproduzione 3D realizzata dal maestro Salvatore Ganga, rilevatore e disegnatore delle missioni archeologiche dell'Università degli Studi di Sassari. A seguire la Mascherata di Viareggio "Poker Face" di Giacomo Marsili. Dietro altri cinque carri: "Spagna", "Baywatch" di Tottubella, "Adesso Pasta", "Oceania" e "Sua Maestà la Dolcezza" . Il primo classificato riceverà il trofeo della maschera del Satiro realizzato dall’artista Angelo Masala.

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