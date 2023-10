Hanno avuto inizio, a Uri, i lavori relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza della viabilità dei comuni dell’Unione del Coros in via Sassari.

La quota di finanziamento dedicata al paese del Coros è pari a 90mila euro, grazie ai quali la ditta incaricata ha proceduto alla messa in quota dei tombini di raccolta delle acque e si procederà alla fresatura dell’asfalto ed alla posa del nuovo manto.

«Lavori quanto mai necessari per la sistemazione della viabilità principale ormai compromessa, negli anni, dagli scavi dei sottoservizi – fanno sapere gli amministratori –. Un altro passo avanti per la sicurezza stradale di un tratto di strada molto trafficato, che nel prossimo periodo sarà interessato da un importante intervento di rifacimento dei marciapiedi con l’eliminazione delle barriere architettoniche, la sostituzione delle alberature e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, grazie ad un altro finanziamento regionale».

