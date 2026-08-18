Uomo trovato morto su una barca ormeggiata a Cala RealeSi tratta di un 36enne, vittima di un malore fatale: indaga la Guardia Costiera
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Un giovane di 36 anni è deceduto a bordo di una imbarcazione ormeggiata a Cala Reale, sull'isola dell'Asinara.
È successo nel pomeriggio all'interno di una barca di venti metri, dove il turista italiano avrebbe accusato un malore. Immediata la richiesta di intervento del medico, in servizio nel presidio dell'isola, che intervenuti prontamente sul posto hanno trovato il giovane accasciato a terra privo di vita.
Inutili i tentativi di rianimazione, i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso. Sul caso indagano i militari della Guardia costiera di Porto Torres.