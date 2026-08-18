Aveva ingerito 66 ovuli di eroina ed è stata scoperta nello scalo marittimo di Porto Torres lo scorso ferragosto. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile della questura, notato il comportamento sospetto della 28enne nigeriana, l’avevano sottoposta a una serie di controlli, effettuati anche al pronto soccorso, che avevano portato alla scoperta degli involucri di sostanza stupefacente dal peso complessivo di 717 grammi.

Oggi in tribunale a Sassari la donna ha partecipato all’udienza di convalida difesa dagli avvocati Elisabetta Udassi e Marco Cubeddu. Nel corso della seduta la donna si è difesa asserendo di essersi prestata al trasporto per disperazione, avendo bisogno di soldi per un familiare.

Il pubblico ministero Giovanni Dore ha sollecitato per l'indagata la misura della custodia cautelare in carcere che il giudice Paolo Bulla, al termine della Camera di consiglio, ha confermato.

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