Salvataggio in extremis nella spiaggia di Porto Ferro, sul litorale di Sassari, dove un turista francese ha rischiato di annegare, dopo aver azzardato un bagno nelle acque agitate del mare. Finito in balia delle onde e spinto al largo dalle correnti è stato trascinato sulla battigia dai bagnini della Vosma, la società che presta servizio di salvamento a mare.

È successo nel pomeriggio, quando le condizioni proibitive del mare invitavano alla prudenza. Il ragazzo, in evidente difficoltà, è stato portato a riva dove ha accusato un dolore al petto. Posto in posizione di sicurezza, è stato monitorato dai bagnini fino all’arrivo degli operatori del 118, ma nel frattempo i soccorritori hanno allarmato un medico presente in spiaggia, intervenuto per prestare le prime cure prima di affidarlo agli operatori sanitari dell’ambulanza medicalizzata che, vista la gravità delle condizioni del paziente, hanno ritenuto necessario allertare l’elisoccorso Areus per trasferirlo d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Per il ragazzo è stato provvidenziale l’intervento immediato dei bagnini della società Vosma, come sottolineato dai sanitari Areus.

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