Tentato omicidio nella notte a Ploaghe.

Qualcuno ha sparato in pieno viso a Roberto Masala, allevatore di 45 anni residente in paese.

L’uomo dormiva nella sua abitazione di campagna, in località Peruchi. Ha sentito dei rumori provenire dall’esterno, ha aperto la porta e ha visto solo una fiammata per il colpo d’arma da fuoco che gli è stato sparato in faccia da qualcuno che poi si è subito allontanato.

L’allevatore, ferito, è riuscito a chiamare i carabinieri.

Trasportato all’ospedale di Sassari dal 118, è ricoverato in condizioni gravi ma non in pericolo di vita: il proiettile di piccolo calibro gli è rimasto conficcato nell’osso della guancia, ma Masala è sempre rimasto cosciente.

Indagano i carabinieri.

