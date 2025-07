Resta rinchiuso nel carcere di Bancali Alessio Tonzanu, il 18enne residente a Sorso, arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni, al termine della rissa scoppiata la notte tra sabato e domenica scorsi a Sennori, fra due gruppi di ragazzi, uno di Sennori e l'altro di Sorso.

Il gip del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, ha convalidato oggi l'arresto del giovane e confermato anche la misura cautelare del carcere, così come richiesto dalla pm, Lara Senatore. All'udienza di convalida Tonzanu, difeso dagli avvocati, Chiara Murgia e Gianluigi Poddighe, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

È accusato di avere accoltellato cinque coetanei, di cui uno ridotto in fin di vita è ricoverato in Rianimazione e tenuto in coma farmacologico.

(Unioneonline)

