Corto circuito in un magazzino della Butterfly House di Olmedo.

Un principio di incendio ha attaccato un locale deposito e la tettoia, ma è stato subito spento grazie al tempestivo arrivo dei vigili del fuoco.

Per fortuna i danni sono lievi, come confermano anche i titolari della struttura e il rogo non ha toccato la preziosa biosfera, dove sono custodite migliaia di farfalle multicolori, dalle diverse dimensioni, che volano in una grande serra, il loro giardino subtropicale.

A innescare le fiamme pare sia stato un corto circuito in un locale tecnico.

Nel 2020, invece, il fuoco aveva distrutto il ristorante della "Casa delle farfalle" e, allora, i danni furono ingenti.

© Riproduzione riservata