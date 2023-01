Importante iniziativa dell'Unione dei Comuni del Villanova che ha attivato, per tutti i suoi cittadini, gratuitamente, il servizio prelievi ematici. I comuni interessati sono Padria, Mara, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria e Romana.

A Padria, il primo appuntamento è per giovedì 19 gennaio. Come specificato nell'avviso, "le impegnative dovranno essere riposte in busta chiusa (contenente il numero di telefono) nella cassettina posta fuori dall'ambulatorio di dottor Zanza entro le ore della domenica antecedente all'esame.

A gestirlo sarà il Quadrifoglio di Torralba. «Siamo sempre vicini alle nostre comunità», fanno sapere dall'Unione dei Comuni del Villanova.

Sempre sul fronte sanitario, ma a Siligo, il sindaco Giovanni Porcheddu ha comunicato che è già possibile procedere con la scelta del medico di medicina generale, la dottoressa Donaera. La comunicazione può essere data all'ufficio Sau di Thiesi.

