Si è concluso ieri mattina presso l’Auditorium del Comune di Olmedo, insieme alle alunne e alunni del Comprensivo di Villanova (scuole di Olmedo e di Putifigari) il progetto "Diversamente Pari", patrocinato dall'Unione dei Comuni del Coros e realizzato dalla cooperativa Serenissima. Un progetto di sensibilizzazione alla parità di genere, curato sin dal suo avvio dalla presidente Lina Piga, che ha coinvolto, oltre alla scuola sopra citata anche alcune classi dell’Istituto comprensivo Gramsci di Ossi, Istituto comprensivo Satta Fais di Perfugas, Istituto comprensivo di Ittiri, Istituto comprensivo Deledda di Usini.

Lavorare sulla cultura della parità non è semplice, come non è facile annientare gli stereotipi di genere con i quali si è cresciuti: è questa la sfida che i ragazzi e le ragazze hanno colto con grande entusiasmo dimostrando innata sensibilità e adattabilità ad una società che non può più essere schiava di stereotipi. Dopo i saluti dell' assessora di Olmedo Laura Podda, l'assessore dell'Unione del Coros Gian Mario Ninniri ha sottolineato la forza comunicativa e l'importanza di progetti come questi, la docente Cinzia Gana della cooperativa Serenissima ha raccontato le varie fasi del progetto e gli obiettivi che insieme ai ragazzi sono stati raggiunti.

Nella prima fase le educatrici Veronica Pirino, Alessia Loi, Giovanna Demartis e Cristina Erre hanno guidato alunni e alunne nel viaggio verso l’abbattimento degli stereotipi di genere, mentre nella seconda le coach Laura Masala e Cinzia Gana hanno rinforzato le dinamiche di gruppo ricreando legami e favorendo la partecipazione condivisa. Insieme ai ragazzi stessi, sono stati illustrati i frutti dei laboratori multidisciplinari realizzati nella seconda fase, che li hanno coinvolti tutto l’anno: laboratorio di videomaking, insieme all’esperto Mattia Uldanck che ha guidato gli alunni della quinta primaria di Ittiri, Uri e Ossi e una prima secondaria di primo grado a Ploaghe, in un viaggio alla scoperta della teoria del cinema e delle tecniche di produzione audiovisiva.

