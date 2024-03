L’amministrazione comunale di Stintino intitolerà una via a Gavino Benenati, personaggio storico che ha contribuito al raggiungimento dell’autonomia e dell’indipendenza del Comune stintinese, trasformando un sogno a cui ha sempre creduto in una solida realtà.

La cerimonia di intitolazione è in programma sabato 30 marzo alle ore 17 in via XXI Aprile. Già nel 1976 come capo del Comitato per l'Autonomia, ha iniziato a tracciare il cammino verso l'autodeterminazione di Stintino.

«Eletto il primo sindaco di Stintino nel 1989, Gavino Benenati ha esercitato il suo mandato con passione e dedizione, - ha detto Rita Vallebella, sindaca di Stintino - lasciando un'eredità di servizio e di valori che continua a vivere nei cuori di tutti e tutte noi, soprattutto nelle nuove generazioni che, pur non avendolo conosciuto, riconoscono la sua integrità morale e il valore del suo esempio».

Per il primo cittadino «Benenati è stato non solo il primo sindaco ma anche una delle persone più attive nel percorso della nostra autonomia. Stintino gli deve tanto».

