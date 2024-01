Si intitola “Una finestra per la Memoria: ma che rumore fa la lettura a scuola?” l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata della Memoria dalla biblioteca comunale di Porto Torres e Lal-legarsi alla Lettura in collaborazione con Fidapa-sezione locale, la cooperativa Comes, La Camera Chiara e Radio del Golfo.

Giovedì 25 gennaio alle 11.15 l’appuntamento vedrà protagonista la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo numero 2 per una lettura corale polifonica che si eleverà dalle finestre della scuola in omaggio alle vittime della Shoah.

Le ragazze e i ragazzi leggeranno tutti insieme un brano a loro scelta tratto da libri - romanzi, memorie, lettere, saggi, poesie - che hanno raccontato l’Olocausto. Lo scopo è quello di aprire le finestre della scuola e, per 5 minuti, liberare verso il cielo, attraverso le voci di studenti e insegnanti, le parole di tutti quelli che hanno denunciato l’orrore della Shoah.

Le bibliotecarie e i rappresentanti delle associazioni partner di Lal saranno presenti nelle scuola per condividere questo importante momento con gli studenti.

