Sperimentare immergendosi nella scienza, con passione e partecipazione. I grandi numeri hanno decretato il successo della iniziativa “Un tuffo nella chimica… e non solo!”, trasformando le aule scolastiche in vivaci laboratori, nelle giornate del 28 e 29 maggio, presso la scuola primaria Monte Angellu di Porto Torres.

Un evento che ha saputo coniugare apprendimento e divertimento, portando la scienza fuori dai libri e dentro l’esperienza diretta, con percorsi laboratoriali interattivi e un coinvolgimento attivo degli studenti, veri protagonisti dell'evento. Oltre 1000 i visitatori adulti, tra genitori, famiglie e cittadini nelle due giornate, con 38 classi e 700 alunni visitatori, oltre a 28 classi espositrici per un totale di 18 exhibit scientifici e 2 gruppo laboratoriali del liceo ed exhibit universitari. Il tema scelto per questa edizione – “L’acqua ..tra forma, forza e utilizzi” che ha offerto lo spunto per esplorare il mondo della chimica e delle scienze attraverso un approccio creativo, accessibile e multidisciplinare. Un viaggio educativo che ha saputo stimolare curiosità, spirito critico e consapevolezza verso una risorsa tanto preziosa quanto attuale. «Un tuffo nella chimica è ormai un appuntamento annuale molto atteso nella nostra scuola», ha detto la dirigente scolastica del Comprensivo 2, Alessandra Pinna. «Quest’anno la manifestazione ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e di scuole, - ha aggiunto - con tanti alunni coinvolti in modo corale nella realizzazione di una miriade di esperimenti scientifici entusiasmanti. Un ringraziamento speciale va alla maestra Viviana Sale e al docente Vittorio Pilosu, ideatori e motori dell’evento: la loro passione e dedizione hanno reso possibile una manifestazione impeccabile, capace di mettere in rete scuole, università e territorio in una sinergia educativa di grande valore». Hanno partecipato il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali – Corso di Laurea in Chimica (Uniss), l’associazione studentesca Eureka e il gruppo promotore “La Scienza in Verticale”, con il patrocinio della Fondazione di Sardegna.

