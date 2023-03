La Società Bentu Energy S.r.l ha presentato al ministero della Transizione ecologica l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un impianto eolico denominato “Parco Eolico Bentu” della potenza di 48 megawatt a Thiesi.

«Il progetto – spiega il sindaco Gianfranco Soletta - prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle opere e infrastrutture connesse, costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 megawatt per una potenza complessiva di 48 mega watt. Il progetto in esame rientra a pieno titolo, in quanto impianti eolico e quindi di produzione di energia da fonti rinnovabili, tra i progetti interessati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030».

Il comune si è reso disponibile a far visionare gli elaborati. «I cittadini sono venuti in comune e hanno espresso il loro interesse a presentare delle osservazioni - ha concluso Soletta -. Abbiamo spiegato loro che oltre alle osservazioni che invieremo noi come amministrazione chiunque può presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Può farlo per raccomandata al ministero della transizione ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali».

© Riproduzione riservata