Beccati al volante in stato di ebbrezza lungo le principali arterie stradali che conducono a Sassari. I carabinieri della compagnia di Porto Torres scendono in campo per prevenire le stragi sulle strade e contrastare le cattive abitudini dopo il ritorno alla movida notturna.

Tre persone, a bordo della propria auto, sono state fermate e denunciate per guida in stato di ebbrezza dai militari impegnati nei vari appostamenti tra Sorso, Sennori, Porto Torres e Sassari. Deferiti in stato di libertà, i soggetti rispettivamente di 45, 33 e 30 anni, sottoposti ai controlli dell’alcoltest, sono risultati positivi e con un tasso alcolemico di 2 g/l, un esito che ha comportato il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

Nell’ambito dell’operazione di controllo per prevenire, furti, violenze sulle persone e rispetto delle norme anti Covid, attività intensificata nelle ore serali nel periodo di Ferragosto, i carabinieri hanno fermato e denunciato un giovane di 28 anni del Sassarese perché trovato in possesso di 51 grammi di marijuana contenuta all’interno di una busta di cellophane. Un altro ragazzo di 26 anni di Porto Torres è stato denunciato perché sulla sua auto è stato rinvenuto un coltello a serramanico lungo 16 centimetri.

