Brutto incidente nel pomeriggio di lunedì, poco prima delle 16, lungo i sentieri sterrati dell’isola dell’Asinara dove è intervenuto l’elisoccorso del 118.

Una turista, in vacanza sul posto, mentre percorreva la strada in sella ad una bici, in prossimità della splendida spiaggia di Cala Sant’Andrea, è rovinosamente caduta a terra battendo violentemente la testa sull’asfalto. La donna immediatamente soccorsa dai familiari, è stata consegnata alle cure dei medici e del personale sanitario del Cisom, Il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta in servizio sull’isola per garantire assistenza sanitaria fino al 30 settembre, come concordato con la Asl di Sassari.

Per la modalità dell’incidente si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Areus, con a bordo l’equipe medica del 118 che ha trasportato la donna all’ospedale Santissima Annunziata per accertamenti. La turista nella caduta ha riportato un trauma facciale. Dal 1 ottobre l’isola resterà senza presidio sanitario.

