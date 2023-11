È online su Youtube il primo documentario sulle bellezze naturalistiche e sul patrimonio culturale di Stintino, realizzato nell’ambito del progetto Life "Genera". L’iniziativa, coordinata dall’Universitat Politecnica di Valencia e finanziata dall'Unione Europea, assisterà e accompagnerà le amministrazioni comunali nella trasformazione del contesto energetico delle regioni europee, al fine di facilitare una rapida transizione verso un’economia de-carbonizzata e sostenibile.

Nel video le immagini della spiaggia La Pelosa, le interviste alla sindaca Rita Vallebella e al presidente del consiglio, Agostino Schiaffino. «Metteremo in campo tutte le misure necessarie a garantire la tutela del territorio – ha detto la sindaca - e lo sviluppo di un turismo che prima di tutto deve essere sostenibile e rispettoso dell’ambiente».

L’obiettivo del progetto "Genera” è duplice: in primo luogo, stabilire un quadro di misure green per l’attuazione delle agende di transizione energetica nei comuni delle isole turistiche, assistendoli lungo l’intero percorso, dalla creazione dell’agenda all’attuazione delle misure e al coinvolgimento della popolazione residente e turistica attraverso campagne di divulgazione. In secondo luogo, promuovere l’attuazione di misure di monitoraggio energetico per quantificare l’evoluzione del processo.

