Nuova iniziativa per promuovere il turismo nella città di Porto Torres. La società cooperativa Memoria Storica, gestore dei servizi turistico culturali per il Comune turritano, cerca operatori economici locali interessati a proporre i propri servizi, collegabili alle visite guidate nel territorio e da presentare a diversi tour operator.

La manifestazione d’interesse fa parte del progetto “Sardinia selection, sustainable experiences” che, tra i diversi obiettivi, include lo sviluppo di esperienze turistiche improntate sull'eco-sostenibilità. Le proposte presentate saranno valide fino al 31 ottobre 2024.c

L'invito è rivolto principalmente agli operatori che offrono servizi di ristorazione, pernottamento, noleggio auto e biciclette e altri servizi. Le domande dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2023. Una modalità diretta alla valorizzazione e la promozione turistica del territorio, per lo sviluppo di tutta la filiera locale, un sistema integrato di accoglienza e organizzazione dei servizi per la valorizzazione territoriale e la divulgazione della tradizione culturale, enogastronomica, sociale, per lo sviluppo di un turismo partecipativo, sostenibile e trasformativo.

