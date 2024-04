Arresti domiciliari per un dirigente medico, presidente della commissione giudicatrice, e per un’amministratore di un’impresa di Cagliari. Ma sono in totale 5 le misure eseguite stamattina dalla Guardia di Finanza di Sassari, su disposizione del tribunale locale, in relazione a una procedura pubblica per l’affidamento di apparecchiature biomedicali, bandita nel 2020 dall’Aou sassarese, aggiudicata nel 2021, e che aveva un importo a base d’asta di 2 milioni di euro.

L’accusa nei confronti degli indagati è di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.

All’imprenditore del capoluogo, insieme a un collega, entrambi amministratori delle società che si sono aggiudicate quasi tutti i lotti banditi, è stato fatto divieto di avere contatti con la Pubblica amministrazione mentre un altro medico, responsabile della struttura interessata, è stato sospeso dalla professione così come l’ingegnere clinico con cui aveva partecipato alla procedura di gara ad evidenza pubblica.

Secondo le accuse, ci sarebbero state delle condotte che avrebbero condizionato il procedimento di gara e le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione «attraverso collusioni e altri mezzi fraudolenti volti a stabilire i requisiti tecnici dei lotti da aggiudicare».

© Riproduzione riservata