Auto in fiamme stanotte a Sassari. Una Fiat Bravo è stata danneggiata in modo grave da un incendio avvenuto in via Nicolò Piras nel quartiere di Li Punti.

A intervenire sul posto i vigili del fuoco che ritengono il rogo di probabile origine dolosa.

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Sassari stanno indagando su quanto accaduto.

