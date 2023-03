Screening spontaneo per la prevenzione ai tumori del colon retto, un progetto per 800 residenti del comune di Porto Torres.

Ad organizzare l’evento l’associazione “Nonsolocioga” che ha coinvolto i medici ospedalieri del Mater Olbia, pronti a rispondere alle domande rivolte agli specialisti. In occasione del convegno in programma venerdì dalle 17 alle 20 presso la sala conferenze Filippo Canu, verranno distribuite 800 provette con la collaborazione dell’Avis per la campionatura e la ricerca del sangue occulto.

Una campagna di sensibilizzazione e prevenzione sui tumori al colon portata avanti nel territorio attraverso la raccolta diretta dei campioni. Il tumore del colon retto rappresenta la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne.

Una malattia conseguente al degenerarsi di lesioni benigne della mucosa dell’intestino, che spesso dopo un periodo dai 7 ai 15 anni si trasforma in forme maligne. Interverranno al convegno oncologi, gastroenterologi, e chirurghi dell’ospedale Mater di Olbia.

