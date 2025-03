Via libera ai lavori di riqualificazione dei marciapiedi di corso Repubblica, a Tula, consegnati all'impresa appaltatrice SA. Gi. LE. Srl di Santa Maria Coghinas, la cui conclusione è prevista per il prossimo mese di luglio.

L'intervento – dell'importo complessivo di 500.000 euro, cofinanziato dalla Regione con 300.000 euro - si pone in continuità con quelli realizzati e conclusi recentemente.

Nei tratti interessati da questi lavori (corso Repubblica dal civico 27 fino a S'Ammassu, corso Repubblica dal civico 2 fino al civico 12, perimetro del parco giochi, piazzetta della Madonnina e via Rino Canalis dal civico 83 fino all'incrocio con la via Pietro Nenni) si procederà alla nuova pavimentazione in materiale di pregio (granito) ed alla creazione, laddove possibile, di nuovi parcheggi paralleli al senso di marcia delle auto.

«In questo progetto si è dedicata particolare attenzione alla sicurezza stradale attraverso la dissuasione delle alte velocità da parte dei veicoli che percorrono il corso Repubblica e la via Rino Canalis dalla "Madonnina” verso l'uscita per Ozieri», ha detto il sindaco di Tula, Andrea Becca.

«Per questo motivo saranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati in corrispondenza dell'ingresso della comunità alloggio Giovanni Paolo II e in via Rino Canalis all'altezza dei civici 81 e 86. Nel corso Repubblica, all'intersezione con le vie Berlinguer e Risorgimento, saranno collocati, inoltre, 2 pannelli luminosi che rileveranno e segnaleranno ai conducenti le velocità di percorrenza dei propri veicoli con l'intento di moderare anche in prossimità di quel pericoloso incrocio stradale la velocità».

L'amministrazione, inoltre, ha chiesto ed ottenuto dalla RAS l'autorizzazione all'utilizzo delle economie d'asta grazie alle quali si procederà ad intervenire con le stesse modalità anche sugli ultimi tratti di marciapiedi del Corso Repubblica. Nell'ambito del progetto, infine, si darà corso alle richieste di ARST Sardegna che ha chiesto la messa a norma delle fermate degli autobus mediante la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e lo spostamento della fermata della "Madonnina" in direzione Ozieri/Sassari. «Alla fine di questi lavori e di quelli recentemente conclusi – aggiunge il sindaco - restituiremo alla cittadinanza una delle vie più importanti del paese sicuramente più bella, grazie alla nuova pavimentazione dei marciapiedi, e più sicura grazie agli apprestamenti realizzati per moderare le velocità di percorrenza».

