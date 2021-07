Multa e chiusura di cinque giorni per un bar di Florinas, dove la sera del 15 luglio e come accertato dai carabinieri della stazione di Codrongianos si trovavano assembrate più persone sprovviste di mascherina e come previsto dalle normative anti Covid-19.

Il locale era anche privo della cartellonistica utile a indicare il numero massimo di clienti ammessi all’interno.

Durante i controlli è scattata anche la denuncia per un 42enne del luogo, in evidente stato di alterazione dall’alcol e che ha minacciato i militari in servizio.

