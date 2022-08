Grande paura per due motociclisti ad Alghero, rimasti coinvolti in un incidente con un cinghiale.

È accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 21, lungo la strada provinciale 55, all'altezza dell'area di Mugoni.

I due hanno centrato e ucciso l’animale, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Per i motociclisti i primi soccorsi sono arrivati dai barracelli, che hanno tamponato le ferite e hanno allertato le ambulanze del 118 per il trasporto in ospedale.

I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Alghero.

(Unioneonline/v.l.)

