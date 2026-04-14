Ampliamento in vista per il complesso di trattamento rifiuti di Scala Erre a Sassari. La giunta comunale, nei giorni scorsi, ha preso atto del documento di progettazione per i lavori nella struttura su cui fanno riferimento 29 comuni del nord ovest isolano per il conferimento dei rifiuti urbani da avviare a smaltimento. Una constatazione che prelude al futuro intervento, i cui costi ammontano a 2 milioni di euro, inclusi la progettazione lavori e gli oneri dell’esproprio, somme presenti sul fondo di accantonamento per Scala Erre.

Un cantiere reso necessario dall’espansione continua del luogo, nato nel 1995 prevedendo soltanto una discarica, e che, nel tempo, si è ingrandito con la costruzione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico, di compostaggio, di nuovi moduli di discarica e di altre opere. Questa ramificazione ha ridotto gli spazi disponibili per parcheggi, viabilità, aree di deposito materie prime e stoccaggio rifiuti, aree che si cercherà di recuperare con l’iniziativa. Dove si prevede di dare vita a un’area per lo stoccaggio del compost maturo in uscita dalla sezione di compostaggio, a un’area parcheggi per gli autoveicoli del personale e per i mezzi pesanti e a una viabilità interna a senso unico, per migliorare accessi e minimizzare impatti ambientali.

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