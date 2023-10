Il servizio di trasporto pubblico presenta gravi carenze mai risolte, così il gruppo dei Riformatori Sardi propone al Comune di Alghero di abbandonare l’Arst per entrare nell’Atp di Sassari Città Metropolitana.

È stato il capogruppo in Consiglio comunale, Alberto Bamonti, a firmare un ordine del giorno, facendo presente che attualmente il servizio offerto dalla Arst «non rispecchia le esigenze di una città come Alghero e del suo territorio. Le fermate sono per la grandissima parte sprovviste di pensiline e prive anche del minimo comfort per le persone in attesa, le quali restano esposte a tutti i fenomeni meteorologici senza alcuna protezione». Ma non solo.

«Mancano gli orari di percorrenza nella diverse tratte e vi è carenza di distributori di biglietti», insiste Bamonti, impegnando il sindaco e la giunta, «a promuovere ogni azione per perseguire gli obiettivi sopra descritti onde poter rendere adeguato alle vocazioni e alle necessita della città e del territorio il trasporto pubblico locale di Alghero, integrandolo con quello dell’area metropolitana e contestualmente adoperarsi per tutelare tutti i lavoratori attualmente dipendenti Arst che svolgono servizio sul territorio di Alghero».

