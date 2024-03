Tragico incidente questa mattina attorno alle 8 sulla Olbia-Sassari al km 53, nel tratto compreso fra Berchidda e Monti, in direzione Sassari.

Il bilancio è di un morto, un uomo di 70 anni, e due feriti, di cui uno in modo grave.

Per cause da accertare due autovetture, una Land Rover e una Lancia Y, si sono scontrate violentemente. Quattro le persone a bordo dei mezzi. Il 70enne, subito trasportato all'ospedale con l'elisoccorso, non ce l'ha fatta ed è morto a causa dei gravi traumi riportati.

Sul posto tre ambulanze, l'elisoccorso, la Polizia Stradale e l'Anas.

