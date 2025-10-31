Non ci sono prospettive a breve termine per la soluzione di problemi del corpo dei Vigili Urbani di La Maddalena, da anni senza un comandante in servizio continuativo, senza vicecomandante e con appena 4 agenti attualmente in servizio, sugli appena 6 che ricoprono l’organico. A risolvere il problema ci ha approvato ieri l’opposizione consiliare, nel tentativo, per ora inutile, di scuotere dall’inerzia su questo argomento, l’Amministrazione comunale, guidata da cinque anni dal sindaco Fabio Lai.

La proposta di deliberazione avanzata dai capigruppo d'opposizione, Franco Vittiello e Annalisa Gulinio e dai consiglieri Giovanni Manconi, Stefano Cossu e Alberto Mureddu, consistente in un “atto di indirizzo per l’attuazione dei principi di anzianità e di grado all’interno del corpo di polizia locale ai fini dell’individuazione del facente funzioni di coordinatore in assenza del comandante”, si è arenata di fronte alle dichiarazioni della segretaria generale (in mancanza di comandate e vice, anche dirigente e responsabile del Corpo di Polizia Locale), Tomasina Manconi, la quale ha eccepito trattarsi, la proposta di deliberazione, formalmente sì di un atto di indirizzo, di competenza del consiglio comunale ma di fatto e giuridicamente - considerato il suo contenuto preciso e dettagliato - di un atto di competenza della giunta comunale, mancante peraltro, per essere approvata, del necessario parere tecnico.

La segreteria comunale ha oltretutto rilevato non essere possibile, allo stato attuale, individuare tra i dipendenti della polizia municipale, una figura di vicecomandante, essendo tutti di categoria C, e non di categoria D, come prevede la normativa vigente. La proposta di deliberazione è stata pertanto ritirata, per essere rielaborata e presentata in un prossimo consiglio comunale.

All’Amministrazione Lai, che per l’appena trascorsa stagione turistica ha assunto soltanto un vigile stagionale, non rimane, nel frattempo, che riuscire a bandire finalmente il concorso per comandante e magari - se possibile e previsto dalle normative - qualche concorso interno, che possa consentire, con salto di categoria, la nomina di un vicecomandante.

