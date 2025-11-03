A La Maddalena, due cerimonie militari, una civile e una messa, hanno caratterizzato la giornata di ieri, 2 novembre, di commemorazione dei defunti. Cerimonie piuttosto partecipate particolarmente quelle svoltesi nel civico cimitero cittadino. E a presiederle tre sono state la vicesindaca di La Maddalena, Federica Porcu, e la vicecomandante del presidio militare, Paola Piroddi, con picchetto armato e deposizione di corone. La prima si è svolta presso il monumento ai caduti del mare nella piazza Umberto I, di fronte all’imponente ancora di un cacciatorpediniere; la seconda presso il sacrario militare del civico cimitero, dove riposano i resti di coloro che sono deceduti durante le operazioni belliche svoltisi nell’arcipelago, che era piazzaforte militare; la terza presso il cippo centrale in granito, che commemora tutti defunti, civili e militari. La Messa invece, sempre in cimitero, è stata presieduta dal parroco, che è anche cappellano militare, don Umberto Deriu. Ancora una volta dunque le due comunità, civile e militare, com’è tradizione nella secolare storia di La Maddalena, si sono ritrovate nel mondo dei vivi per commemorare e onorare, insieme, chi sta in quello dei morti. E il prossimo 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, di nuovo cerimonia congiunta, questa volta nella piazza Garibaldi, di fronte a municipio, con deposizioni di corone alle lapidi dei caduti della prima e della seconda guerra mondiale.

