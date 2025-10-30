La Maddalena, approvato l’atto di indirizzo per l’aggiornamento del Piano di Utilizzo dei LitoraliUn passaggio considerato strategico per la pianificazione e la valorizzazione sostenibile delle aree costiere
Il Consiglio Comunale di La Maddalena ha approvato oggi l’atto di indirizzo per l’aggiornamento del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), un passaggio considerato strategico per la pianificazione e la valorizzazione sostenibile delle aree costiere. Le opposizioni – che in particolare con Annalisa Gulino avevano espresso dubbi sull’opportunità dell’aggiornamento, più riferibile al Puc piuttosto che al Pul – dopo aver chiesto una sospensione della seduta, non erano presenti in aula al momento della votazione, votato dalla sola maggioranza.
«Il nostro Comune è risultato beneficiario di un contributo per le attività di pianificazione», ha spiegato Luca Falchi, capogruppo di maggioranza e delegato al demanio. «Il Pul è lo strumento che definisce come e dove possono svilupparsi le attività dei litorali e delle aree demaniali marittime limitrofe: dai servizi turistici alle aree naturali, dalle zone balneari agli spazi dedicati alla fruizione pubblica. Tutto questo nel pieno rispetto dell’ambiente e delle regole di tutela del nostro prezioso patrimonio costiero».
Secondo Falchi, l’aggiornamento del Piano rappresenta «un passo importante verso una gestione più moderna, equilibrata e partecipata del nostro mare». Il percorso, tuttavia, non si esaurisce con questa delibera: «Il PUL è uno strumento dinamico – ha sottolineato – che potrà essere migliorato e arricchito con il contributo di tutti. Invitiamo quindi cittadini, associazioni e operatori del territorio a partecipare alle future occasioni di confronto e proposta: la qualità del nostro litorale dipende anche dalle idee e dall’impegno della nostra comunità».