È stato in questi giorni approvato il progetto esecutivo, e non dovrebbero tardare le procedure per l’appalto per la realizzazione di un secondo campo coperto, di una club House e di due campi di padel, da parte del Comune di Santa Teresa Gallura.

E di questo mostra pubblica soddisfazione il Circolo Tennis Santa Teresa, presieduto da Angelo Murinettu: «La nuova struttura, progettata a misura della nostra realtà, ci consentirà di soddisfare concretamente le richieste di adesione, e di migliorare la qualità delle iniziative che il Circolo intende promuovere nell’immediato futuro, sempre in un’ottica di miglioramento qualitativo dei giovani atleti ed atlete, i quali avranno finalmente la possibilità di raggiungere al più presto i risultati che tutti auspichiamo».

Il Circolo tennistico teresino, dopo aver sottolineato il fattivo rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca, Nadia Matta, e l’importante lavoro svolto dal team composto dal maestro Sebastiano Asara e dal direttivo in carica, sottolinea gli importanti risultati ottenuti, «tali, nel numero di richieste di adesione alla scuola tennis (purtroppo di gran lunga superiori alle attuali disponibilità), da richiedere un potenziamento importante della struttura in essere».

Non si tratta solo di pratica sportiva, ma anche di «risvolti sociali importanti – evidenzia il Circolo - perché consente a tanti bambini e ragazzi di divertirsi in un ambiente sano nel rispetto di regole ben precise».

