La Procura di Sassari, per accertare le cause esatte della morte, ha disposto l’autopsia sul corpo di Antonio Corda, il 90enne di Porto Torres vittima dell’incidente di sabato sera sulla provinciale ex 131, alle porte della città.

Il pensionato, a seguito dell’impatto avvenuto all’altezza del bivio per Sorso, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, con lesioni interne al torace e all’addome, oltre ad aver riportato fratture agli arti e un trauma cranico facciale. Le condizioni dell’anziano si erano aggravate domenica sera, quando il suo cuore ha smesso di battere.

A bordo della sua Apecar, erano circa le 18 quando ha deciso di fare rientro a casa dopo aver lasciato la campagna, nella zona Li Pidriazzi. Stava per immettersi sulla ex 131, quando un’Alfa Brera, a forte velocità, ha speronato la moto carrozzella, ridotta in frantumi, catapultando l’anziano sull’asfalto. Il conducente dell’auto, un 35enne di Porto Torres, non si era fermato per prestare i soccorsi. I carabinieri della compagnia di Porto Torres, già sulle sue tracce, avevano rintracciato l’auto abbandonata a Serra Li Pozzi, poco distante dal luogo dell’incidente. Solo più tardi il giovane si era presentato spontaneamente in caserma, nella sede di via Antonelli.

Denunciato per lesioni gravi colpose e omissione di soccorso, si configura per il 35enne il reato di omicidio stradale colposo.

