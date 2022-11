Rischia di aggravarsi il già drammatico bilancio dell’incidente avvenuto ieri in tarda serata lungo la provinciale 10 del Goceano, tra Bono e Buddusò.

I due feriti, Carmelo Tola di Orune e Salvatore Salis di Orotelli, sono infatti in fin di vita. Entrambi si trovano al San Francesco di Nuoro, dove sono stati trasferiti in codice rosso dai soccorritori del 118 subito dopo l’incidente. Entrambi sono stati operati e sono ricoverati in terapia intensiva in prognosi riservata: Tola oggi sarà sottoposto a un’altra operazione.

La Golf diretta a Buddusò, dove i tre amici stavano andando a mangiare una pizza, una volta imboccato il rettilineo vicino a un’area di servizio, ha perso aderenza e si è sollevata, sbattendo da una parte all’altra della carreggiata prima di andarsi a schiantare su una cunetta.

Ha perso la vita Paolo Zarra, 31enne di Berchireddu (frazione di Olbia), allevatore e padre di una bambina di cinque mesi. I suoi due amici sono rimasti feriti in condizioni gravissime, secondo le ultime informazioni sarebbero in fin di vita.

