Tragedia della strada a tarda sera tra Bono e Buddusò.

In un incidente lungo la provinciale 10 del Goceano, un 31enne è morto e altri due giovani sono rimasti feriti in modo gravissimo e sono stati trasferiti in ospedale a Nuoro in codice rosso. La vittima è Paolo Zarra, di Berchiddeddu (frazione di Olbia).

Lo schianto si è verificato a pochi chilometri da Bono nei pressi di un rifornitore di carburante.

Da quanto emerso finora, una Golf viaggiava verso Buddusò quando ha sbandato alla fine di una discesa, terminando la corsa contro un terrapieno.

Paolo Zarra è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Gli altri due occupanti, un giovane di Orune e un altro di Orotelli, sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in codice rosso al San Francesco di Nuoro. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata