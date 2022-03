Marcia silenziosa per onorare un marito, Basilio Saladdino, un padre, un nonno, “uno stimato servitore della patria caduto nel tentativo di difendere le donne della sua famiglia”. L’iniziativa a Porto Torres martedì 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della Donna, una opportunità per consentire all’intera comunità cittadina di raccogliersi intorno alla famiglia Saladdino ed esprimerle la vicinanza e il calore della città.

L'incontro è previsto alle 15 in prossimità dei cosiddetti “60 scalini” in via Principessa Giovanna per poi proseguire in direzione dell’abitazione della famiglia Saladdino. Il corteo continuerà la sua marcia silenziosa attraverso la passeggiata coperta per poi risalire il corso Vittorio Emanuele verso piazza Umberto I dove si raccoglierà in alcuni minuti di silenzio durante i quali, simbolicamente, verrà accesa una candela a ricordo delle vittime di tanta insensata violenza.

L’anziano poliziotto in pensione di 74 anni è stato ucciso sabato scorso davanti alla propria abitazione dal genero Fulvio Baule, 40 anni, l’omicida che ha aggredito anche la suocera Caterina Mancusa di 66 anni e la figlia Ilaria Saladdino 39 anni. Ai partecipanti verranno consegnati dei nastri gialli da indossare durante la manifestazione.

© Riproduzione riservata