«Stiamo facendo un film su Mark Fisher e ora che lo stai guardando lo stai facendo anche tu». Domani alle 18 proiezione gratuita nella Biblioteca Comunale di Sassari di “We are making a film about Mark Fisher”, organizzata insieme all'associazione Colombre.

Non si tratta di un semplice docufilm, ma un vero e proprio omaggio a un protagonista del dibattito culturale del terzo Millennio, ideato dagli artisti visuali Sophie Mellor e Simon Poulter e realizzato dal collettivo Close e Remote. Tutto è cominciato con una chiamata via Instagram, alla quale hanno risposto oltre 70 artisti, tra cui videomaker e critici, che tra il 2024 e il 2025 hanno messo a disposizione e a titolo volontario le proprie competenze, dando così vita a un progetto collettivo e indipendente che rispecchia idealmente le pratiche teorizzate da Fisher.

Il docufilm prova a rispondere su quanto del pensiero di Fisher sia rimasto al giorno d’oggi e quanto le sue teorie si siano avverate, lasciando aperte le domande sul futuro. Se Mark Fisher fosse qui, si domandano i realizzatori del docufilm, cosa penserebbe degli eventi che stanno stravolgendo la geopolitica, come la guerra fra Ucraina e Russia? Cosa direbbe sulle nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale?

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