Più comfort per i visitatori e un segnale concreto nel segno della sostenibilità ambientale. La Fondazione Alghero ha completato un intervento nell’area di accesso alla Grotta di Nettuno, a Capo Caccia, con l’installazione di nuove panchine destinate ai turisti in attesa di entrare in uno dei siti naturalistici più iconici e frequentati della Sardegna. Per anni, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, migliaia di visitatori hanno affrontato l’attesa senza spazi adeguati per la sosta.

Le nuove sedute rendono ora l’area più accogliente, ordinata e funzionale, migliorando l’esperienza di visita fin dal momento dell’arrivo. L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione dei principali attrattori turistici del territorio promosso dalla Fondazione Alghero, con attenzione alla qualità dell’accoglienza e alla cura degli spazi pubblici. Le panchine sono inoltre realizzate interamente con materiale riciclato, utilizzando scarti provenienti dalle attività di spazzamento stradale: un esempio di economia circolare che trasforma un rifiuto in una risorsa utile e durevole.

«Può sembrare un intervento semplice, ma ha un valore importante perché riguarda il rispetto e l’accoglienza che vogliamo garantire ai nostri ospiti», sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. «Dopo anni, chi sceglie di visitare la Grotta di Nettuno può finalmente attendere il proprio turno in modo più dignitoso. Allo stesso tempo, abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione all’ambiente, utilizzando materiali completamente riciclati e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare».

© Riproduzione riservata