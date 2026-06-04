Alghero per Gaza, presidio a Porta TerraSabato alle 18 la manifestazione di solidarietà
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Un presidio di solidarietà con la Palestina è stato organizzato per sabato 6 giugno, alle 18, in piazza Porta Terra ad Alghero.
L’iniziativa, promossa dal gruppo Alghero per Gaza, nasce per chiedere il rispetto del diritto internazionale e denunciare le politiche del governo israeliano nei confronti della popolazione palestinese.
La manifestazione si terrà anche in concomitanza con l’Ironman 70.3, evento sportivo internazionale che porterà in città atleti da 91 Paesi. «Ricorderemo lo sport negato in Palestina», spiegano gli organizzatori, sottolineando la volontà di richiamare l’attenzione anche sul ruolo dello sport come spazio di libertà e diritti.
Nel comunicato diffuso dal gruppo si fa riferimento anche all’arrivo, il primo giugno scorso, di un volo diretto da Tel Aviv all’aeroporto di Alghero, con un gruppo di turiste israeliane poi trasferite negli alberghi cittadini. Ad accoglierle, raccontano gli attivisti, alcune persone con una bandiera palestinese.
Gli organizzatori chiedono che venga interrotto qualsiasi rapporto con l’attuale governo israeliano, «si tratti di turismo, sport, cultura o cooperazione» e invitano la società civile ad aderire al presidio, precisando che la manifestazione si svolgerà in forma pacifica. Per adesioni e interventi è stato indicato l’indirizzo algheropergaza@gmail.com.