Torralba dà un calcio per dire "No" alla violenza sulle donne.

Si è chiusa con successo l'iniziativa che ha visto protagoniste due squadre di calcio, composte esclusivamente da esponenti femminili, per la giornata internazionale dedicata a questa piaga che affligge la nostra società.

Per la cronaca la partita è finita 1-1 con reti di Grazia Demartis per la squadra bianca ed Enrica Bianca per quella rossa.

«Grazie innanzitutto a quante hanno dato la propria disponibilità per giocare quella che è stata molto più di una semplice partita - fanno sapere gli amministratori torralbesi -, grazie a coloro che a vario titolo hanno dato una mano perché si svolgesse questo piccolo ma importantissimo evento, grazie agli ospiti di Casa Bonaria per il bellissimo striscione, grazie alla Pro Loco per la preziosa collaborazione e a tutti i presenti».

Anche il comune di Mara non è voluto essere da meno è ha deciso di installare una panchina rossa in via Piu Arru, proprio sotto il murale dedicato a Grazia Deledda.

«Vogliamo che questa panchina diventi un luogo dove fermarsi, sedersi e riflettere. Dal 1 gennaio 2023 ad oggi le donne vittime di violenza sono 107 - questo il messaggio degli amministratori comunali -. Ricordate le donne vanno amate e rispettate sempre. Noi amministratori comunali vogliamo invitare tutti voi cittadini ad appendere un simbolo rosso nei balconi, finestre o porte per dire "No" alla violenza sulle donne».

Importante iniziativa anche a Bono dove sono stati coinvolti i bambini delle scuole che hanno lavorato sui temi della giornata e con espressioni grafiche, pittoriche e pensieri personali, curando la coreografia del Palazzo Comunale. La Pro loco con “Bialada, si tinge di rosso” ha curato l'addobbo della piazza.

